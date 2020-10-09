القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، التزامها الكامل بوقف إطلاق النار

بنغازي - سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة: "بالإشارة إلى برقية المدعو وزير دفاع السراج، التي يدّعي فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي، ما هي إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة، فقواتنا ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة، وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة".

وأشار البيان إلى أن مثل هكذا ادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي.

وأضاف البيان: "كذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والإجرامية والقيام بعمليات استفزازية، وذلك دليلا على أن هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة... سنكون مع الخيار السلمي دائما ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية".