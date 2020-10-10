"عندما يتحول الرئيس إلى معلن عن أدوية".. ضاحي خلفان ينتقد ترامب

انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تحوله إلى "معلن عن أدوية"، وذلك تعقيبا على مقطع فيديو يسوق فيه ترامب للدواء الذي تلقاه أثناء علاجه من فيروس كورونا.

وظهر ترامب في المقطع متحدثا عن أهمية دواء "ريجينيرون" وممتدحا إياه ومشيرا إلى أنه كان فعالا جدا بعلاجه من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتيحه لعامة الشعب مجانا، وداعيا المرضى لتناوله.

وعلق خلفان على حديث الرئيس الأمريكي قائلا: "عندما تفقد الإنسانية قيمها يتحول الرئيس إلى معلن عن أدوية تصنعها شركات...مع الأسف هناك من هم مثله في العالم"، حسب قوله.

عندما تفقد الانسانية قيمها يتحول الرئيس الى معلن عن ادوية تصنعها شركات...مع الأسف هناك من هم مثله في العالم.. pic.twitter.com/OReJwn0aQJ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 10, 2020

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه سيسعى لاستصدار موافقة سريعة على أدوية الأجسام المضادة التي تنتجها شركتا "ريجينيرون" و"إيلي ليلي"، وطرحها في المستشفيات، وذلك بعد تجربته الشخصية للعلاج بها عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في مقابلة إذاعية، نشرتها "رويترز"، أنه "كان من المحتمل ألا يتمكن من التعافي دون هذه الأدوية التي تلقاها لمحاربة المرض".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا. وتم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.

وأعلن طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، أن أعراض فيروس كورونا المستجد اختفت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة.

وأوضح كونلي أن الرئيس الأمريكي لم يكن بحاجة "إلى أي أكسجين إضافي ولم يتلق أي أكسجين إضافي منذ دخوله الأول إلى المستشفى"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان "خاليًا من الحمى لأكثر من 4 أيام".