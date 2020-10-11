الملك سلمان يبعث برسالة إلى أمير الكويت

بعث الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، برسالة خطية إلى أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ظهر اليوم الأحد، بأن رسالة العاهل السعودي نقلها الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

واستقبل الأمير نواف بقصر السيف، صباح اليوم، الأمير تركي، الذي حمل رسالة من الملك السعودي، تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتضمنت الرسالة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب دعوة أمير الكويت لزيارة المملكة العربية السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير الكويت أعرب خلال اللقاء الذي حضره وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، عن سعادته بقبول وتلبية دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز.