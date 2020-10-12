هزة أرضية خفيفة تضرب "القضارف" السودانية

ضربت هزة أرضية خفيفة عددا كبيرا من أحياء مدينة القضارف في الساعة الثالثة والخمسين دقيقة فجر اليوم (3:50)واستمرت لمدة 35 ثانية.

جاء ذلك حسب تصريح المهندس خالد الضو مدير مركز الرصد الجيلوجي بالقضارف لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، والذي أوضح أن الهزة تعتبر سطحية يتراوح عمقها ما بين 8 الى 10 كيلومتر ولم تحدث أي تشققات في المباني أو تصدعات ارضية ولا خسائر مادية ملحوظة.

وبحسب مدير مركز الرصد الجيولوجي، قام فريق وحدة الربط بالطواف على معظم الأحياء وضواحيها، حيث تم التأكيد على الإحساس بالهزة من معظم مواطني تلك الأحياء بينما أفاد بعضهم باهتزاز وسقوط بعض الأواني الزجاجية على نحو ملحوظ.

الجدير بالذكر أن القضارف شهدت قبل ثلاثة أشهر هزة سطحية مماثلة فى نفس المواقع وعلى نفس الأعماق .

ومدينة القضارف تقع في شرق السودان على ارتفاع 580 متر "1902.85 قدم" فوق سطح البحر، وتبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 410 كيلومترا "254 ميلا" شرقاً، وتعدّ واحدة من أهم المدن السودانية من ناحية موقعها الاستراتيجي وأهميتها الاقتصادية والعسكرية

وتتوسط القضارف أغنى مناطق السودان الزراعية والرعوية، وبها سوق دولية للمحاصيل، وفيها كذلك مقر القيادة الشرقية للقوات المسلحة السودانية، كما تتميز القضارف بمدينتها الرقمية التي تعدّ أول مدينة رقمية في السودان.