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    مطربة سعودية مهددة بالسجن بسبب شتائم "سناب شات"

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    تتعرض مطربة سعودية لاحتمال عقوبة السجن بسبب شتائم لأحد العاملين معها على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"

    وكانت جريدة "عكاظ" السعودية قد نشرت، اليوم الاثنين، أن مطربة سعودية قد نشب بينها وبين أحد العاملين معها خلاف، ما دفع الفنانة إلى وصف العامل في مقطع سناب شات بأنه لص وحرامي، إضافة إلى عبارات مسيئة.

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    وعلى إثر ذلك تقدم العامل بدعوى في الحق الخاص أمام المحكمة يطالب فيها بمعاقبة الفنانة عما بدر منها، وإثبات ما أسند إليها وتعزيرها على الوجه الشرعي.

    ونقلت المصادر لـ"عكاظ" أن جهودا من المقربين سعت لحل النزاع وتنازل المدعي عن دعواه، وطلب الوسطاء مهلة من أجل تسوية الخصومة بعد أن عقدت جلسة محاكمة عن بعد الأسبوع الماضي.

    وألمحت الجريدة إلى الفنانة، قائلة: "يشار إلى أن الفنانة السعودية تمتهن الغناء والتمثيل ولها مشاركات فنية معروفة، وتميّزت مسيرتها بإنجازات فنيّة عديدة، وقدّمت العديد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية، ولها عدة ألبومات فنية وأغانٍ مصورة وقدمت برامج تلفزيونية وإذاعية، وشاركت أخيرا في برنامج فني شهير".

    وقالت المحامية نوف بن طالب إن مقاطع السب والشتم والتلفظ عبر تطبيقات الجوال من اختصاص المحاكم الجزائية مباشرة دون الرفع للنيابة العامة كونها من دعاوى الحق الخاص، ولا يوجد سبب قانوني لتحريك الدعوى العامة. وحذرت المحامية نوف مستخدمي الأجهزة الذكية من السب والشتم عن طريق البرامج والتطبيقات، إذ إن أجهزة الجوالات واللابتوب والآيباد ووسائل التقنية الحديثة باتت أدوات ساهمت في تزايد قضايا السب والشتم والخصومة.

    وأوضحت نوف أن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة طبقا لوصف وظروف الجريمة، "للأسف الكثير لا يدرك خطورة المصطلحات ومعناها لا سيما النساء، إذ أوضح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية جرائم وسائل التواصل، وكافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، كما أن النظام شمل كل ما يتعلق بشبكة الإنترنت، وفي نفس الوقت النظام لم يحدد أسماء برامج معينة بل تشمل أي برنامج يعمل عبر الإنترنت مثل تويتر وإنستغرام والواتساب وسناب شات، وحتى البرامج التي ستظهر في المستقبل".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار المحاكم, مواقع التواصل الإجتماعي, أجور الفنانين, سناب شات, السعودية
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