الجيش العراقي: القبض على "آمر مفرزة الاغتيالات" في قاطع الكرمة

ألقت القوات المسلحة العراقية القبض على آمر مفرزة الاغتيالات في قاطع الكرامة، التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك اليوم الاثنين.

وأضاف أن "آمر المفرزة ينتمي إلى عصابات داعـش الإرهابية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، إن "قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب، ألقت القبض بعد مُطاردة استمرت نحو 10 ساعات، على ما يسمى آمر مفرزة الإغتيالات في قاطع الكرمة – الأنبار"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

في سياق آخر، نفت القوات المسلحة العراقية، يوم الجمعة الماضي، التقارير التي تفيد بوجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان، نشر عبر حسابه في موقع تويتر: "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام".

وأضاف رسول أن "ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الأمنية في حالة الإنذار يوم الجمعة لا يتعدى موضوع الممارسات الأمنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي".

ودعا اللواء رسول وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، ومعرفة صحة المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا.