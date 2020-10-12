في مصر... هدايا لركاب المترو

قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الاثنين، بتقديم هدايا لعدد من جمهور الركاب بمختلف فئاته عند شرائهم تذكرة ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر.

وبحسب بوابة أخبار اليوم، فإن عددا من المسؤولين تواجدوا عند نوافذ صرف التذاكر لاختيار بعض المواطنين وتسليمهم الهدايا.

فقد أعطى المهندس علي الفضالي رئيس مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة توجيهات بتواجد عدد من المسؤولين عن إدارة إيرادات الركاب في محطة أنور السادات بالخط الأول وكذلك محطة العتبة بالخط الثاني لاختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم تذكرة الركوب، يتم اختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة 50 جنيهاً كهدية مجانية من الشركة.

وأكدت الشركة أن الكارت يمكن استخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر حتى 200 جنيه.

وبحسب الجريدة الحكومية، أثنى الركاب على التجربة باعتبارها خدمة متميزة تحدث لأول مرة.

يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، قررت بالاتفاق مع وزير النقل المصري كامل الوزير جعل وسائل النقل العام، بما فيها مترو الأنفاق، مجانية لكبار السن لكل من هو فوق سن الـ70 عاما، كما تم تخفيض 50% من قيمة التذكرة لمن هم فوق الـ60 عاما".