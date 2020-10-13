مصري يصطاد تمساحا من ترعة في محافظة الغربية

تمكن صياد مصري، اليوم الثلاثاء، من اصطياد تمساح في ترعة "ميت يزيد" بمحافظة الغربية، شمال القاهرة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن "الصياد فوجئ بظهور رأس كائن حي بالمياه أثناء قيامه بالصيد، وعلى الفور قفز في المياه وتمكن من اصطياده، وتبين أنه تمساح صغير".

وبحسب الصحيفة، فقد انتقلت إلى مكان الواقعة التي حدثت بمنطقة كوبري فاروق، لجنة من مديرية الري بمحافظة الغربية لتقصي الأوضاع والبحث عن وجود تماسيح أخرى بالمياه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه صدر تحذير للمواطنين والأطفال والسيدات بتوخي الحذر أثناء استخدام المياه ببحر ميت يزيد خشية ظهور تماسيح أخرى.