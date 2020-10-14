الخطوط الجوية السعودية تعلن تخفيضات للعسكريين

أعلنت الخطوط السعودية تقديم تخفيضات على أسعار تذاكر رحلاتها للعسكريين، وجاء ذلك بعد استفسار أحد العملاء عن وجود تخفيض للعسكريين.

ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية تساؤل أحد المتابعين لحساب الخطوط الجوية السعودية على تويتر، حيث قال: "هل يوجد تخفيض للعسكري؟ وهل أقدر أحجز من النت وأقص التذاكر من الخطوط؟ أم لازم أحجز عن طريق الخطوط؟".

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية، موضحًا: "يوجد تخفيض للعسكريين. ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل، ثم التفضّل بزيارة أحد مكاتبنا ليتمكن الموظف المختص من خدمتك".

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد وضعت 7 شروط للمسافرين الدوليين على طيران الخطوط السعودية، من بينها: إخضاع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام.

وأضافت أن الخطوط السعودية ألزمت جميع المسافرين إلى المملكة بضرورة تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية، وجاءت تلك الشروط "بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية".