في ذكرى حرب أكتوبر... سماء إسرائيل تشهد حدثا هو الأول من نوعه

شهدت سماء إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، حدثا هو الأول من نوعه منذ نشأتها عام 1948.

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أنه لأول مرة في تاريخ البلاد، حلقت طائرة إماراتية في سماء إسرائيل لدى عودتها من أوروبا.

لأول مرة حلقت طائرة إماراتية فوق سماء إسرائيل لدى عودتها من أوروبا. مرت طائرة "الاتحاد للطيران" التي أقلعت اليوم من ميلانو إلى أبو ظبي فوق سماء إسرائيل واختصرت بذلك مدة الرحلة بساعة ونصف. إستمعوا إلى الاتصال الودي الذي جرى بين ربان الطائرة وبرج المراقبة

pic.twitter.com/WySscUlFP2 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 14, 2020

وتابعت الخارجية: "مرت طائرة الاتحاد للطيران التي أقلعت اليوم من ميلانو إلى أبو ظبي عبر سماء إسرائيل، واختصرت بذلك مدة الرحلة بساعة ونصف. استمعوا إلى الاتصال الودي الذي جرى بين ربان الطائرة وبرج المراقبة".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية الإثنين الماضي رسميًا على معاهدة سلام مع الإمارات العربية المتحدة، وتستعد إسرائيل لاستضافة وفد إماراتي رفيع المستوى الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر عرض اتفاق السلام، غدا الخميس، على الكنيست، للمصادقة عليه ليصبح ساري المفعول.