وزير الكهرباء: مصر تتفاوض مع مستثمرين أجانب بشأن مشروعات طاقة متجددة

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، أن بلاده تتفاوض مع مستثمرين أجانب بشأن إقامة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 2000 ميغاواط لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.

وأدلى شاكر بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش افتتاح مركز "سيمنس" لخدمات الطاقة.

وأضاف شاكر أن التفاوض مع المستثمرين الأجانب سينتهي قبل نهاية العام الجاري.

وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية خارج قطاع النفط والغاز مع إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.

وأوضح شاكر إن القدرات المتوقعة للمشروعات الجديدة التي يجري التفاوض بشأنها سترفع إجمالي الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة إلى 6000 ميغاواط.