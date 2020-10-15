الكويت... الداخلية تكشف تفاصيل أحداث شغب مجمع السجون

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود أحداث شغب داخل مجمع السجون، فإن فرقة السيطرة والإسناد الأمني، التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية، وتنفيذ الاحكام قامت بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف البيان أنه "تم ضبط بعض النزلاء يستخدمون هواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات، فتم التوجه إليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة تلك الهواتف، وعند قيام عناصر الفرقة بمصادرة الهواتف رفض بعض النزلاء تسليمها وقاموا بالاحتكاك المباشر بعناصر الفرقة ومقاومتهم".

وتابع البيان "بسط عناصر الأمن السيطرة بالعنبر، حفاظا على سلامة باقي النزلاء مما أدى الى وجود بعض الإصابات لدى بعض عناصر الفرقة والنزلاء، وتمت إحالتهم جميعا إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج اللازم".

وتوجه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، للسجن المركزي، واطلع على الإجراءات الأمنية التى تم اتخاذها من قبل فرقة التفتيش، واطمأن على سلامة الإجراءات من خلال النظام الأمني المتمثل في كاميرات المراقبة الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية في البيان على أنها "لا تقبل بأي إجراء يخالف القوانين المنظمة، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع مبادئ حقوق الإنسان مع النزلاء، سواء في الكرامة أو العيش الكريم، وأن الدور الرقابي الذي تلعبه المؤسسات الإصلاحية مع النزلاء هدفه الأول، هو حمايتهم وإصلاحهم حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين".