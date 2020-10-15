اتفاق مبدئي إماراتي إسرائيلي على تجنب الازدواج الضريبي

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الخميس، أن أبوظبي وتل أبيب توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن تجنب الازدواج الضريبي، وذلك في إطار خطوات لتشجيع الاستثمارات بين البلدين.

ونقلت وزارة المالية الإماراتية في بيان عن وكيل الوزارة يونس حاجي الخوري القول: "تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار"، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وتساعد مثل تلك المعاهدات الضريبية على منع فرض ضرائب متماثلة من كلتا الدولتين على نفس دافع الضرائب، وهي تستهدف تشجيع تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.

والإمارات لديها حوالي 100 اتفاق بشأن الازدواج الضريبي مع أغلب شركائها التجاريين.

وقال خوري "الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي الدولتين لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات".

وفي كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي قبيل تصويت اليوم بشأن المصادقة على اتفاق التطبيع مع الإمارات، قال وزير الخارجية جابي أشكينازي إنه من المتوقع أن ترسل أبوظبي أول وفودها الرسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

وقال مصدر مطلع على الخطط إن الوفد سيصل يوم الثلاثاء. ولم تؤكد الإمارات هذا بعد، بحسب "رويترز".

وقال أشكينازي إنه يجري إعداد اتفاقات من شأنها التمكين من تسيير رحلات جوية مباشرة لشركات طيران إسرائيلية إلى الإمارات وفتح أسواق جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وكذلك تأسيس مكاتب تمثيل إسرائيلية رسمية في الخليج.

وقال "آمل أن نتمكن من توقيع البعض (من تلك الاتفاقات) الأسبوع المقبل وأن نرى قريبا سياحا ورواد أعمال يزورون كلا البلدين ويتجولون في شوارع أبوظبي وعلى شاطئها، وكذلك في القدس عاصمتنا وشواطئ تل أبيب ومختلف أنحاء دولة إسرائيل".

ووقعت إسرائيل والإمارات في 15 سبتمبر/ أيلول اتفاقا لتطبيع العلاقات، مما يكرس لروابط دبلوماسية رسمية. ويجري توقيع عدة اتفاقيات تجارية بين الدولتين منذ منتصف أغسطس/ آب عندما اتفقا على التطبيع.