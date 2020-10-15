صحيفة: مفاجأة سياسية للشعب السوداني والعربي خلال يومين

قالت صحيفة "سودانية" إن مشاورات مكثفة أجريت الفترة الماضية وفي سرية تامة بين الخرطوم وواشنطن وتل أبيب، بهدف تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل برعاية أمريكية مقابل إعلان الإدارة الامريكية شطب اسم السودان من لائحة الارهاب.

ونقلت صحيفة "آخر لحظة" اليوم الخميس عن مصدر "موثوق" أنه بعد اكتمال المشاورات فإن خطوة التطبيع سيتم الاعلان عنها رسميا في غضون يومين.

وأشار المصدر إلى "دخول دولة الإمارات والتي مدت حبل الوصال مؤخرا مع إسرائيل في خط تفاهمات السودان والولايات المتحدة حيث زار مسؤول إماراتي الخرطوم مؤخرا موفدا من القيادة الإماراتية."

وكانت قناة "i24news" الإسرائيلية نقلت عن مصدر "مطلع" أن مجلس السيادة السوداني قرر في اجتماع عقد مساء أمس الاربعاء الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ودار نقاش صعب في الجلسة لكن في النهاية اتخذ المجلس القرار.

لكن وكالة "الأناضول" التركية، نقلت عن مصدر في مجلس السيادة السوداني نفيه ما أوردته القناة الإسرائيلية عن عقد اجتماع لمناقشة التطبيع، دون المزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلامية سودانية وعربية أن الولايات المتحدة أمهلت السودان 24 ساعة حتى يقدم لها جوابا بشأن العرض الذي قدم للخرطوم بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مقابل تطبيع علاقات كاملة مع اسرائيل.