تسجيل
20:58 GMT15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مسلحو الحوثي في صنعاء

    مسؤول في حكومة صنعاء يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103509/34/1035093441_0:122:3207:1926_1200x675_80_0_0_25447cb971db403f05b1e71c6cb892b3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010151046854803-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/

    قال مستشار وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ في العاصمة اليمنية صنعاء، توفيق الحميري، اليوم الخميس، إن صفقة تبادل الأسرى التي جرى تنفيذها اليوم هي انتصار كبير لحكومة الإنقاذ بعد أن استطاعت تحييد كل العراقيل التي وضعتها أمريكا والتحالف من أجل إفشال الصفقة التي جرت وفق اتفاق ستوكهولم.

    القاهرة - سبوتنيك. وأضاف الحميري لـ"سبوتنيك"، "إن عمليات التبادل التي تمت اليوم نلاحظ عليها، أننا نسلم أسرى عسكريين أمريكيين وسعوديين وإماراتيين بينما نحن لم نستلم سوى اليمنيين، وقد حاول مرتزقة العدوان إفشال تلك الصفقة، لكن القيادة السياسية ولجنة التفاوض والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس مهدي المشاط والوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبد السلام، حرصوا جميعا على إتمام وإنجاح تلك الصفقة، وما حدث اليوم هو انتصار للإرادة الشعبية اليمنية والإرادة الإنسانية، لأن تلك الصفقة تأتي في الإطار الإنساني قبل أي اعتبارات أخرى."

    جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن يو6 ليو 2020
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    أنصار الله: استثناء 20 أسيرا من صفقة تبادل الأسرى

    وطالب مستشار وزارة الإعلام "العالم أجمع بأن يتأكد أن صنعاء لم تستلم إيرانيا واحدا في تلك الصفقة، حيث تتغنى أبواق إعلام التحالف بأن الإيرانيين هم من يقاتلونهم في اليمن، واليوم لم نستلم منهم أسيرا إيرانيا واحدا، بينما قمنا بتسليمهم جنسيات عدة،  اليمن لا يحارب من يطلقون على أنفسهم حكومة الشرعية وإنما يحارب مرتزقة العالم."

    وحول الاتهامات السابقة لجماعة "أنصار الله" بتعطيل تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم قال الحميري، من قبل توقيع اتفاق السويد ونحن نطالب بعملية تبادل الأسرى "الكل بالكل" وما زلنا نطمح إلى هذا الأمر، مشيرا إلى أنه من الصعب وصف تلك العملية التي تجري الآن من تبادل للأسرى بأنها مبشرات لأمور قادمة تتعلق بالسلام ووقف الحرب، فتلك الصفقة كانت على رأس البنود التي تم الاتفاق عليها في السويد من أكثر من عام.

    وأشار مستشار وزارة الإعلام إلى أن هناك استقبالا شعبيا كبيرا جدا للأسرى العائدين في صنعاء، حيث اصطفت الجماهير بالآلاف بالقرب من القاعدة الجوية وعبر امتداد شارع 21 سبتمبر وهو شارع الثورة، حيث تمر قوافل الأسرى العائدين من هذا الشارع، لتعبر الجماهير عن امتنانها وتقديرها لتضحياتهم من أجل الوطن.

    من جانبه، أوضح مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى بالعاصمة اليمنية صنعاء أحمد أبو حمرة في تصريح سابق لـ"سبوتنيك" أن ما تم التوافق عليه في مشاورات جنيف الأخيرة بشأن تبادل الأسرى بين صنعاء وحكومة الرئيس هادي يتمتع بضمانات أممية كبيرة من أجل تنفيذه على الأرض بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الجاري.

    وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي
    © AP Photo / Jeenah Moon
    الحكومة اليمنية ترحب باتفاق جنيف لتبادل الأسرى مع الحوثيين وتدعو لتنفيذه دون مماطلة

    وقال  إنه "تم التوافق بين الطرفين على أن يتم الإفراج عن 1081 من الطرفين، بينهم681 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بصنعاء، ومن الطرف الآخر 400 أسير ومحتجز بينهم 15 سعودي و4 سودانيين.

    وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في ديسمبر/ كانون الأول قبل الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.

    وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

    وبالمقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

    انظر أيضا:

    قناة المسيرة التابعة لـ"أنصار الله": تويتر أوقفت حساباتنا دون إبداء أسباب
    الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع لجماعة "أنصار الله" في أجواء مأرب
    "الثاني خلال أسبوع".. القوات المشتركة باليمن تعلن مقتل قيادي بارز في "أنصار الله"
    التحالف: وصول 15 أسيرا سعوديا و4 أسرى سودانيين إلى الرياض
    الكلمات الدلالية:
    اليمن, أسرى, أنصار الله
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة العنكبوت القافز (Salticidae)، للمصور الروماني أندريه نيكا، التي دخلت قائمة صور متميزة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    الفائزون في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    تسجيل لقاح ثان ضد كورونا
    لقاح روسي ثان يدخل المعركة ضد كورونا
    إنفوجراف.. الحريري في 10 سنوات
    استقالات وأزمات... الحريري في 10 سنوات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك