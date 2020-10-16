وزير خارجية الإمارات يعلن تلقيه لقاح كورونا... صورة

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد، اليوم الجمعة، تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشر بن زايد، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها إن التطعيم ضد كورونا "طريقنا للعودة للحياة الطبيعية".

وأرفق التغريدة بصورته لحظة تلقيه اللقاح، وهشتاغ #تم_التطعيم.

التطعيم عن كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية #تم_التطعيم pic.twitter.com/nl5uZSs3cI — عبدالله بن زايد (@ABZayed) October 16, 2020

وكانت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة قد وافقت، على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا في البلاد.

وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي في بيان، الاثنين الماضي، عن موافقة وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح "سبوتنيك V" في الدولة، الذي تم تطويره في مركز "غامالي" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية".

وأوضح البيان أنه "كجزء من التجارب السريرية في الإمارات العربية المتحدة، التي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، سيخضع المتطوعون للإشراف الطبي لمدة 90 يومًا بعد تلقي لقاح "سبوتنيك - V".

بدوره، قال مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، لوكالة "سبوتنيك": "لقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر الأساليب تقدمًا في العالم لمكافحة وباء فيروس كورونا".

وأضاف "ستجرى التجارب السريرية في العديد من البلدان الأخرى في الأشهر المقبلة، ويسعدنا أن تصبح الإمارات العربية المتحدة أول دولة في الشرق الأوسط توافق على التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك - V".