تسجيل
16:41 GMT19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد

    وفد إماراتي في تل أبيب لتوقيع مذكرات تفاهم في المجالين الزراعي والتقني

    © Sputnik . Aleksandr Kryazhev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/05/1043000511_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_c8451db6e31ad02687998cf845a6f0ae.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010191046890837-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A/

    بحث وفد إماراتي كبير مع قادة شركات ومؤسسات إسرائيلية كبرى في تل أبيب، اليوم الاثنين، آفاق التعاون في المجالين الزراعي والتقني، وجرى توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين.

    وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "وفدا إماراتيا برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية، خديم عبد الله الدرعي، قام بزيارة لدولة إسرائيل تلبية لدعوة من شركة نتافيم، أكبر وأهم الشركات الإسرائيلية الرائدة في مجال حلول الري المبتكرة والزراعة المتقدمة وبرعاية من وزارة الزراعة والتنمية الريفية في إسرائيل".

    طيران الاتحاد الاماراتي
    © Sputnik
    شركة طيران خليجية تنظم أول رحلة سياحية بين الإمارات وإسرائيل
    وأوضحت الوكالة، أنه تم خلال الزيارة، التي تأتي تفعيلا لمعاهدة السلام التي تم توقيعها مؤخرا بين أبو ظبي وتل أبيب، بحث سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجال الزراعي والتقني.

    والتقى الوفد الإماراتي وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي، ألون شوستر، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيز التعاون التجاري والزراعي إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي في البلدين.

    ووقع الوفد الإماراتي مع شركة نتافيم، في ختام الزيارة، مذكرة شراكة استراتيجية وتعاون بين الجانبين، لافتتاح مكتب إقليمي في الإمارات لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة في الإمارات، ومشاريع شركة الظاهرة الزراعية.

    فيما وقعت شركة الظاهرة الإماراتية مذكرة تفاهم ثانية مع شركة "جرابا"، لبحث تعاون الشركتين في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه.

    وكشفت "وام" أن "هذه المذكرة تتيح المزيد من فرص العمل المشتركة بين الجانبين وبشكل خاص الدول التي تتواجد فيها شركة جرابا حاليا إضافة إلى إمكانية العمل معا في دول أخرى تعمل الظاهرة فيها حاليا أو تنوي الدخول إليها".

    ووقع الوفد الإماراتي مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية "فولكاني"، بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية والبيوت البلاستيكية والزجاجية والنخيل وإنتاج الفواكه.

    طيران الإمارات
    © REUTERS
    قريبا... 28 رحلة جوية أسبوعيا بين إسرائيل والإمارات
    ووقعت شركة الظاهرة الزراعية مذكرة تفاهم وشراكه رابعة مع شركة "واترجرين"، التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق الأمر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب وكذلك لاستخدامها في عمليات ري المزارع والحدائق والمحميات والعزب في المناطق الوعرة والبعيدة حيث تنتج الماكينة الواحدة 5 آلاف لتر في اليوم، 1200 جالون، من المياه الصالحة للشرب والزراعة.

    كان مجلس وزراء الإمارات قد اعتمد، بوقت سابق من اليوم الاثنين، قرارا بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي" الموقع مع إسرائيل، والذي يقضي بتطبيع التعاملات وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب.

    جاء ذلك بعدما صوت الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، بأغلبية على اتفاق التطبيع مع الإمارات الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن منتصف الشهر الماضي المعروف بـ"اتفاقية ابراهام"، ليصبح نافذا وفق القانون الإسرائيلي.

    انظر أيضا:

    بعد أيام من التطبيع... مطاعم الإمارات تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية
    وكالة: تركيا تعتقل رجلا للاشتباه في أنه يتجسس لصالح الإمارات
    الإمارات... إقلاع وشيك لشركة طيران جديدة بعد حصولها على شهادة المشغل الجوي
    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صانعة السكاكين الروسية آنا غيرمان
    قالت أن ذلك ليس حكرا على الرجال... روسية تبدع في صنع السكين "الساحر"
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    اختراعات توماس إديسون غيرت وجه العالم
    اختراعات توماس إديسون غيرت وجه العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك