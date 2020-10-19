ماكرون والكاظمي يؤكدان على تعزيز التعاون الفرنسي العراقي

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال لقاء جمعهما في باريس، اليوم الاثنين، على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية ومكافحة الإرهاب.

وفقا لبيان المكتب الإعلامي للكاظمي، "التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار جولته الأوربية الحالية التي تتضمن زيارة فرنسا وألمانيا وبريطانيا".

وأضاف البيان "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابع "تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، خاصة ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، وفي مجال مكافحة الإرهاب".

وأعرب الكاظمي، وفقا للبيان، عن "تطلعه إلى تمتين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتوطيد سبل التعاون المشترك، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما"، مثمنا "الجهود التي تقوم بها فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض فقرات برنامجها الحكومي الإصلاحي".

من جهته رحب ماكرون "بزيارة رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي"، مؤكدا "حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع العراق في مختلف المجالات".

ووقع العراق، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، ثلاث مذكرات "إعلان نوايا " في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره الفرنسي جان كاستيكس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن "وزير الزراعة العراقي وقع مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية".

وأضاف أن "وزير النقل العراقي وقع مذكرة إعلان حسن النوايا مع نظيره الفرنسي فيما يتعلق بإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد، فيما تضمنت مذكرة إعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي العراقي، الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي مع وزير التعليم الفرنسي، تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية".

ووصل الكاظمي، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة الفرنسية، في إطار جولة أوربية تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا.