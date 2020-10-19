الحضرمي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إنه استقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، مشيرا إلى أنه بحث معهم تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية اليمنية، على "تويتر"، اليوم الاثنين.

ولفتت إلى قول الحضرمي: "سعدت اليوم بلقائي بسفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن"، مضيفا: "استعرضت آخر التطورات المتصلة بانتهاكات مليشيا الحوثي وفشل تصعيدها الأخير في مأرب والحديدة، واستمرار عرقلة حل قضية صافر".

ولفت إلى أنه تطرق إلى "تبعات استمرار انتهاكات إيران السافرة في اليمن بما فيها دعم وتهريب عناصرها للحوثيين".

ونفى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الأحد، أي دور أممي في نقل السفير الإيراني المعين لدى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إلى العاصمة صنعاء.

#الحضرمي⁩: سعدت اليوم بلقائي بسفراء الاتحاد الاوروبي لدى اليمن. وقد استعرضت اخر التطورات المتصلة بانتهاكات مليشيا الحوثي وفشل تصعيدها الأخير في مأرب والحديدة، واستمرار عرقلة حل قضية صافر، وتبعات استمرار انتهاكات ايران السافرة في اليمن بما فيها دعم وتهريب عناصرها للحوثيين. pic.twitter.com/RXmirbMEO5 — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) October 19, 2020

​وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أعلن السبت الماضي، أن "سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن ايرلو قد وصل إلى صنعاء".