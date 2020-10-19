زوجة صائب عريقات تقول إن حالته حرجة

قالت دلال عريقات، زوجة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء اليوم الاثنين، إن حالة الدكتور لا تزال حرجة، وإن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته.

ودعت دلال كافة وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات عن حالة الدكتور صائب، واعتمادها فقط من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وانتشر مقطع فيديو لدلال على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، وهي تخاطب أحد الأطباء وتطمئن منه على الحالة الصحية لعريقات، مصحوبا بتعليق "زوجة الدكتور صائب عريقات تقول إنه تعدى مرحلة الخطر قبل قليل"، وهو ما لم يذكر على لسانها صراحة.

زوجة الدكتور صائب عريقات تقول انه تعدى مرحلة الخطر قبل قليل. pic.twitter.com/qd3kGCVMEj — Hussein Jamal Hussein (@HusseinJHAS) October 19, 2020

وكشف تقرير صحفي عن دخول أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الاثنين، في غيبوبة، على خلفية تدهور حالته الصحية، عقب إصابته بكوفيد- 19.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" اليوم أن مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، ومصادر فلسطينية أكدت نبأ تدهور صحة عريقات (65 عاما)، موضحة أن الأطباء في المستشفى طلبوا من أفراد عائلة عريقات بالبقاء إلى جانبه بعد دخوله في غيبوبة، وخضوعه للتنفس الاصطناعي.

ونقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، إلى المستشفى، أمس الأحد، إثر معاناته من فيروس "كورونا" المستجد.