فيديو "الأمير النائم" يتصدر البحث على "غوغل" في السعودية

تصدر فيديو ردة فعل الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم"، محرك البحث غوغل في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لـ"الأمير النائم" وهو يقوم بتحريك أصابعه ثم يده فيما بدا أنه نوع من الاستجابة، وظهر في الفيديو، طلب شخص منه رفع إصبعه، ليقوم بذلك ثم يعاود الطلب منه مرة أخرى لرفع كفه بصورة أعلى فيستجيب لذلك.

ابن الغالي الحبيب خالد بن طلال الوليد

الحمدلله الذي يحيي من يشاء بأمره

الحمدلله الذي رد لك عافيتك فلا يأس مع قدرة الله pic.twitter.com/QObPiUxtRJ — Noura (@Nora_bnt_Talal) October 19, 2020

وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، حيث كانت الأميرة ريما بنت طلال أخت الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال سبق ونشرت مقطع فيديو لتحريك الأمير رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى، قائلة في تعليق العام 2019: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه"، على حد تعبيره.