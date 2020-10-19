رد فعل مفاجئ من "الأمير النائم" في غيبوبة منذ 15 عاما... فيديو

وثق مقطع فيديو ردة فعل مفاجئة من ‏الأمير الوليد بن خالد بن طلال، مع عمته الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز، بعد أن وجهت له التحية.

ويظهر في الفيديو لحظة إلقاء الأميرة نورة التحية على الأمير الوليد، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة.

مقطع حديث للأمير الوليد بن خالد بن طلال شفاه الله وعافاه ، يظهر فيه استجابه من خلال تحريك يده .. الحمدلله



#سلمان_الفرج_نصراوي #النوم_المتقطع

#البنت_لما_تكره #الهلال pic.twitter.com/ZHWiRwpl3X — ريـم العليّـان (@reem971) October 19, 2020

يذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة تستمر منذ ذلك التاريخ إلى الآن.