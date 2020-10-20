أدرعي: اكتشاف نفق يمتد من غزة إلى داخل إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اكتشاف نفق هجومي جديد يمتد من داخل قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي اكتشف اليوم نفقا هجوميا اجتاز الأراضي الإسرائيلية، انطلاقا من جنوب قطاع غزة في منطقة خانيونس.

وأكد أدرعي أنه تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الأنفاق وإحباطها، نظرا للقدرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على حدود قطاع غزة.

لقد قامت قوات هندسية تابعة لجيش الدفاع بأعمال في منطقة السياج الأمني في الأيام الأخيرة في أعقاب مؤشرات وردت في العائق الاستشعاري وكشفت النفق الإرهابي الهجومي.



تتحمل #حماس مسؤولية ما يجري في قطاع #غزة وينطلق منه والأعمال الإرهابية ضد مواطني #إسرائيل. pic.twitter.com/8eW9TfoSLX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2020

وأشار إلى أن النفق لم يجتز العائق تحت أرضي الإسرائيلي، ولم يشكل تهديدا للبلدات في غلاف غزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات هندسية تابعة للجيش قامت بأعمال في منطقة السياج الأمني في الأيام الأخيرة، في أعقاب مؤشرات وردت في العائق الاستشعاري وكشفت النفق الهجومي.

وحمَّل أدرعي حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، بدعوى أنها تطلق "الأعمال الإرهابية ضد مواطني إسرائيل".