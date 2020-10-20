اليمن.. قتلى وجرحى بعد تجدد المواجهات بين الجيش و"أنصار الله" في الضالع

تجددت، اليوم الثلاثاء، المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "وحدات من الجيش نفذت عمليات إغارة ناجحة على عدد من مواقع الحوثيين في جبهة الفاخر غربي مديرية قَعْطَبَة شمال الضالع".

وأكدت "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال عمليات الجيش".

وأشارت إلى "لجوء الحوثيين إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في محيط مواقعهم والمناطق المجاورة لإعاقة أي تقدم نحوها، ما يتسبب في وقوع قتلى وجرحى من المدنيين".

وحسب موقع الجيش اليمني، "باتت عناصر الحوثيين المتمركزة في جبهة الفاخر تتهاوى تحت الضربات المحكمة للقوات، وأصبحت في موقع الدفاع، وغير قادرة على تحقيق أي هدف لها".

إلى ذلك، اتهمت الدفاع اليمنية، الحوثيين بـ "تكثيف استهداف القرى والمناطق الآهلة بالسكان، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، انتقاما من المواطنين، الذين تعمل عناصر الجماعة على تهجيرهم والاستيلاء على مزارعهم، ومصادرة المحاصيل، تحت ذريعة المجهود الحربي".

وجاءت المواجهات بعد يومين من هجوم واسع نفذته قوات الحكومة الشرعية على مواقع للحوثيين في جبهة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع، حققت خلاله تقدما في قرى محقن وبيت مدرة وخارم والعرفاف، حسبما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

وفي 22 أغسطس/آب الماضي، سيطرت القوات الحكومية على قريتي الزيلة والقهرة وموقعي الخزان والسبعة وغيرهما شمال وغرب منطقة مريس شمالي الضالع، في عملية واسعة أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين.