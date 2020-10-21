اندلاع حريق بمحافظة تنومة السعودية... فيديو وصور

اندلع، مساء اليوم الأربعاء، حريق ضخم في محافظة تنومة السعودية، فيما هرعت فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي على تويتر، إن "فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة تباشر حريقا بمنطقة وعرة بجبل غلامه".

اللهم انّ النار جندك ، و الغيث جندك فأغثهم بماء يطفئ لهيب النار و حرها ، واجعلها بردًا و سلامًا على أهلها يارب العالمين#حريق_تنومه pic.twitter.com/XZLwQDxKVi — ايلاف عبدالرحمن (@Elaf_sh2) October 21, 2020

وأضاف الحساب ذاته أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق، فيما تعمل الفرق على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.

وتداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور قالوا إنها لحريق محافظة تنومة، معربين عن خطورة الموقف، ومتمنين أن يمر هذا الحادث بسلام.

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