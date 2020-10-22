وزير التعليم المصري يكشف ماذا سيحدث إن توقفت الدراسة بسبب كورونا

قال وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، إن الوضع مع بداية العام الدراسي الجديد ممتاز، ويسير كما جرى التخطيط له.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، أضاف شوقي أن بداية العام الدراسي قوية وهناك التزام كامل من المعلمين والطلاب بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن هناك ربط يتم بين المدرسة والشرح في القنوات التعليمية بحيث يتم شرح الدرس في القناة التعليمية بشكل متواز مع المنهج وتوزيعه على أيام الأسبوع، وجداول الحصص فى القنوات التعليمية يتم وضعه بشكل أسبوعي لتسير الأمور بشكل تدريجي ومتوازن.

وكشف أن الخطة البديلة والسيناريوهات التي يتم تطبيقها حال وقف الدراسة، تعتمد على التعلم أون لاين فى شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية.

وأشار إلى أنه في الصفوف من "كجي1" وحتى الثالث الابتدائي، سيتم توفير قناة لهم وإطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، خاصة أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.

ولفت إلى أنه تم اطلاق قناة "مدرستنا" للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادي، كما سيتم توفير محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.

وبالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت.