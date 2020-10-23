الكاظمي: العراق يخطط لتعظيم فرص الاستثمار

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده حريصة على توفير البيئة الصحية، والمناخات المناسبة للشركات المستثمرة العاملة في عموم العراق.

وأفادت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، بأن الكاظمي أكد حرص حكومته على توفير "بيئة صحية ومناخات مناسبة" للشركات المستثمرة العاملة في البلاد، مشيرا إلى أن العراق يخطط لتعظيم فرص الاستثمار والتوسع بها.

وأوضح الكاظمي خلال لقاء عقده مع رؤساء عدد من الشركات البريطانية، أن الحكومة العراقية حريصة "على توفير البيئة الصحية، والمناخات المناسبة للشركات المستثمرة العاملة في عموم البلاد".

وأضاف أن "العراق يخطط اليوم لتعظيم فرص الاستثمار والتوسع بها، في ظل حاجة البلاد الفعلية الى دخول المستثمرين في العديد من المشاريع الخدمية والقطاعية، والتي من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد العراقي الى الأمام، وتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء شعبنا".