الجيش العراقي يدمر وكرا به صوارخ لـ"داعش" جنوبي الموصل

دمر الجيش العراقي، اليوم الجمعة، وكرا به أكداس من عتاد تنظيم "داعش" الإرهابي، في أخطر معاقله في جزيرة جنوب مركز نينوى شمالي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي ، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" اليوم، أن القوات الأمنية المنفذة لواجب تطهير جزيرة كنعوص جنوبي مدينة الموصل مركز نينوى شمالي البلاد، عثرت على مضافة للإرهابيين.

وأضافت الخلية أن المضافة التي تم العثور عليها في جزيرة كنعوص، "داخلها رشاشة متوسطة من نوع BKC وقاذفتان من نوع RBG7 و15 صاروخ قاذفة ضد الدروع و25 مخزن بندقية و13 حشوة صاروخ قاذفة".

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة والمضافة أصوليا".

وتقع جزيرة كنعوص التي تعد من أخطر المواقع لاختباء "داعش" الإرهابي وفلوله، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال قضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.