"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار آبها في السعودية بطائرات مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، اليوم الأحد، استهداف مطار أبها الدولي بمدينة أبها جنوبي المملكة العربية السعودية، وذلك عبر قصف بطائرة مسيرة من نوع "صماد 3".

وبحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "سلاح الجو المسير يشن هجوما جديدا على هدف حساس داخل مطار أبها الدولي بطائرة نوع صماد 3".

وأضاف "الإصابة داخل مطار أبها الدولي كانت دقيقة، وتأتي في إطار الرد على التصعيد الجوي للعدوان والحصار المتواصل على شعبنا".

وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الحوثيين عن قصف لقاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين أيضًا.

يتبع...