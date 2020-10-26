خسائر فادحة يتكبدها "داعش" في عملية فتاكة للجيش العراقي

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق اليوم الإثنين، نتائج عملية تحرير وتطهير جزيرة "كنعوص" أخطر معاقل "داعش" الإرهابي شمالي البلاد.

وأفاد الخفاجي، أن عدد أوكار "داعش" الإرهابي، التي تمكنت القوات الخاصة العراقية والجيش من تدميرها في جزيرة "كنعوص" جنوبي الموصل مركز نينوى شمالي العراق"، بلغ أكثر من 14 وكرا ما بين مضافات وأنفاق.

وأضاف، أن هذه الأوكار فيها الكثير من الأسلحة التي تم تدميرها، منوها إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على إرهابي، وتمكنت من قتل أربعة إرهابيين في بداية العملية.

وألمح الخفاجي، إلى أن الضربات التي نفذها طيران الجيش العراقي قبل نحو يومين وفي اليوم الأول لانطلاق عملية تحرير كنعوص، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين.

وأكمل، لذلك عندما دخلت القوات للجزيرة كان فقط الشيء الذي يعيقها هو ما نصبه الإرهابيون من عبوات ناسفة ومساطر معدة للتفجير وتم السيطرة عليها من خلال عملية الإنزال والعبور التي قامت بها القوات الخاصة العراقية في صبيحة يوم العملية 19 أكتوبر الجاري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية في ختام حديثه، أن عملية تحرير وتطهير جزيرة كنعوص، مهمة جدا لتأمين السلم في المناطق المحيطة التابعة لمحافظات نينوى، وكركوك وصلاح الدين.

وتقع جزيرة كنعوص التي تعد من أخطر المواقع لاختباء "داعش" الإرهابي وفلوله، على بعد نحو 40 كم شمال قضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.