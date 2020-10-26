مستشار السيسي: لقاح كورونا أمامه أشهر وعقوبة رادعة لمن يساهم في نشر الوباء

حذر مستشار الرئيس المصري للشؤون الوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، من حدوث موجة ثانية في البلاد إذ لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية.

وقال تاج الدين في تصريحات لفضائية "أون" المصرية، إن وجود الموجة الثانية محتمل، وهو ما يحدث الآن حول العالم، ولكن الأرقام مازالت مستقرة في مصر، يجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد ونكون جاهزين لكل السيناريوهات".

وشدد مستشار السيسي، على أن المرض مازال موجودا وأن بعض الحالات تعاني من أعراض شديدة تستدعي الدخول للعناية المركزة".

طالب تاج الدين المواطنين بالالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن المخالطين لمصابي كورونا والمصابين الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية لمنع التفشي سيتم توقيع غرامة كبيرة عليهم وفقا للقانون.

وفيما يخص التعديلات على برتوكولات العلاج أكد أنها تخضع لمراجعة دائمة عبر مراقبة الموقف ومن خلال اتخاذ الإجراءات المثالية عبر الأدوية المتاحة في كل مراحل المرض، وهي تتوافق مع الخبرة المتراكمة خلال الفترة الماضية المبنية على التجارب الإكلينيكية، التي تجري في مصر والخارج، بالإضافة لبروتوكولات العلاج المطبقة في العالم ومدى تأثيرها الإيجابي.



وحول موعد طرح لقاح كورونا الذي يتم تصنيعه في مصر، أوضح تاج الدين أنه أمامه عدة أشهر قبل طرحه في الأسواق، وأنه يعتمد على مراحله الطبيعية عبر التجارب الإكلينيكية والسريرية والتي تضمن فعاليته وعدم وجود تأثيرات سلبية له وتضمن تحديد عدد الجرعات التي يحتاجها المريض.

سجلت مصر، اليوم الاثنين، 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة مقابل 143 إصابة و12 حالة وفاة يوم الأحد.



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و6211 حالة وفاة".