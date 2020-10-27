مصر والسودان يؤكدان ضرورة التمسك بحل ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، على تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك على اعتبار أنها مسألة "أمن قومي" بالنسبة للشعبين في مصر والسودان.