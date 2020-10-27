وزير الاستخبارات الإسرائيلي: المنطقة تشهد تحالفا جديدا لمواجهة إيران وأردوغان

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تواصل اتصالاتها المكثفة مع عدد من الدول، بغية تطبيع العلاقات معها، غير أن ذلك سيتم بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقل الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزير كوهين، أن الدول التي تسعى إسرائيل إلى تأسيس علاقات معها في الفترة المقبلة هي: السعودية وسلطنة عُمان وقطر والنيجر والمغرب.

وأكد الوزير أنه كان قد كشف لوسائل الإعلام الإسرائيلية عقب إبرام اتفاق السلام مع الإمارات، أن بلاده على وشك التوصل إلى اتفاق مماثل مع دولة خليجية وأخرى إفريقية، وأن ذلك حدث بالفعل، إذ انضمت كل من البحرين والسودان إلى مسيرة السلام مع إسرائيل.

وأوضح إيلي كوهين أن ما تشهده المنطقة حاليا "يأتي في إطار تحولات تاريخية كبيرة، ومن منطلق قوة اقتصادية وعسكرية إسرائيلية، فضلا عن إصرار أمريكي للمضي في هذه المسيرة، التي تسفر عن تشكل جبهة قوية تضم كلا من مصر والسودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، في مقابل محور الشر الذي تقوده إيران وأردوغان".