الحوثي يكشف عن المتورطين في مقتل الوزير حسن زيد

كشف القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن الدولة التي تقف وراء اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الجماعة في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. قال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى ورئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر": "الشهيد حسن زيد الهامة الوطنية رفض الانضمام للعدوان (في إشارة إلى التحالف) وتبنى موقفا خالدا في الوقوف مع الوطن، مما جعل العدوان يعلن مكافأة لمن يقتله".

وأضاف:

"إننا هنا نحمل أمريكا مسؤولية قتله، كما نحمل تحالف العدوان ذلك كون قتله بعد رصد المبلغ المالي".

واعتبر الحوثي، "إعلان المكافأة المالية يؤكد إصرارهم (في إشارة إلى التحالف) على الجريمة وأنهم من نفذها".

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق مسلحان على متن دراجة نارية، وابلا من الرصاص على سيارة وزير الشباب في حكومة الإنقاذ، حسن زيد في منطقة حدة جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابته وابنته بجراح بليغة توفي على أثرها بعد نقله إلى المستشفى اليمني الألماني القريب من موقع الحادثة.

رحم الله الشهيد حسن زيد الهامة الوطنية الذي رفض الانضمام للعدوان وتبنى موقف خالد في الوقوف مع الوطن

مما جعل العدوان يعلن مكافئةلمن يقتله

اننا هنا نحمل أمريكا مسؤلية قتله كما نحمل تحالف العدوان ذلك كون قتله بعد رصد المبلغ المالي وإعلان ذلك يؤكد إصرارهم على الجريمة وانهم من نفذها pic.twitter.com/ApWftXLMoF — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 27, 2020

واتهمت جماعة "أنصار الله"، التحالف العربي بالوقوف وراء اغتيال الوزير زيد الأمين العام لحزب الحق الموالي لجماعة "أنصار الله"، خاصة أنه المطلوب رقم (14) في قائمة أعلنها التحالف في نوفمبر/تشرين الثاني 2017م، تضم 40 قياديا في الجماعة، ورصد مبلغ 10 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه.



ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي، على اتهام جماعة "أنصار الله" له بالضلوع في اغتيال الوزير زيد.