سيارة تقتحم ساحة الحرم المكي وتصدم بإحدى بواباته... فيديو

تداول مغردون، صباح اليوم السبت، مقطعا مصورا يظهر سيارة مسرعة تقتحم الساحات الخارجية للحرم المكي وتصطدم بإحدى البوابات.

ويظهر الفيديو المتداول أيضا تدخل رجال الأمن وإخراج السيارة من الساحات.

اللهم أجعل هذا البلد آمنا مطمئنا



#الحرم_المكي#مكة_المكرمة



سائق في حالة غير طبيعية والحمد لله لا خسائر تذكر pic.twitter.com/6rXX6ByZSB — عبدالرحمن الخريصي (@aaalasry) October 31, 2020

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، سلطان الدوسري، في بيان أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام.

وأضاف أن الحادث كان "نتيجة انحراف السيارة أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام".

متحدث #إمارة_مكة سلطان الدوسري :

الجهات الأمنية بمكة تُباشر حادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب #المسجد_الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية اللحرم، ولم يصب أي شخص بأذى

..المقبوض عليه مواطن بحالة غير طبيعية ، وجارٍ إحالته للنيابة العامة pic.twitter.com/wOAPnq2YPf — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 30, 2020

وأشار المتحدث إلى أنه لم يصب أي شخص بأذى في الحادث، لافتا إلى أنه قد اتضح أن الشخص الذي كان يقود السيارة مواطن سعودي بحالة غير طبيعية، وجاري إحالته للنيابة العامة.