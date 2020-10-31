ارتفاع حصيلة الضحايا وأحدث تطورات كارثة انفجار أنبوب الغاز جنوبي العراق

أعلن رئيس المهندسين مدير موقع السماوة شركة الأنابيب النفطية، المهندس محمد عطية في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، عن تمكن فرق السيطرة على الانفجار الذي وقع بأحد أنابيب نقل الغاز في المثنى جنوبي البلاد.

وأوضح عطية، قائلا ً "في الساعة الثانية والنصف ليلاً تلقينا بلاغا من حراس الأنابيب القريبين على موقع الحادث، أنهم سمعوا صوت انفجار وحريق في أنبوب الغاز الوطني 42 المغذي لمحطات الكهرباء للمحافظات الجنوبية والوسطى وبغداد".

وأضاف، أن أسباب الحريق مبهمة حتى الآن لأننا نعمل حاليا على إفراغ المقطع ولا نستطيع الوصول إلى موقع الحادث، وقمنا بإغلاق الصمامات جنوب وشمال الحريق وبدأنا تفريغ المقطع الذي يسرب الغاز ويسبب الحريق.

وأكد عطية، تمكن الفرق من خلال إغلاق الصمامات، من خفض مستوى الضغط من 45 بار إلى 8 بار وإثر ذلك بدأت النيران بالانخفاض أيضا ً.

ونوه بأنه عندما يضعف الحريق ستتجه سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لإخماده وبعد ذلك نصل إليه لمعرفة أسبابه التي مازالت مبهمة حتى الآن.

وأختتم مدير موقع السماوة شركة الأنابيب النفطية رئيس المهندسين، ذاكرا مشهد شاهده بإصابة مقاتلين إثنين من الحشد الشعبي بحروق إثر الانفجار، لافتا إلى أن الحشد لديه مقر على مقربة من موقع الحادث يبعد حوالي 150-120 م.

من جهته أفاد الإعلامي حيدر الحمداني من محافظة المثنى، في حديث لمراسلتنا اليوم، بإن حصيلة القتلى إثر انفجار الأنبوب الناقل للغاز ارتفعت إلى 3 وفيات ومفقود واحد.

وأعلنت خلية خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلتنا في وقت سابق من اليوم بإن انفجار وقع في إحدى أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، جنوبي البلاد وقد أدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة 28 شخصاً.

وأوضحت الخلية، أن من بين المصابين 9 عناصر من قوات الحشد الشعبي معسكر خلفيات اللواء 44، والمصابين البقية من أهالي المنطقة.

ونوهت الخلية إلى أن الحصيلة كموقف أولي ومازالت أسباب الانفجار غير معروفة، والجهود مستمرة للسيطرة على النيران، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

وتعد محافظة المثنى ثاني أكبر محافظات العراق مساحة بعد الأنبار غربي البلاد، لكنها الأقل من حيث السكان.