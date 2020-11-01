لحظة وفاة اللواء بوخمادة "آمر قوات الصاعقة" بالجيش الوطني الليبي

تداولت مواقع إخبارية وصفحات تواصل اجتماعي في ليبيا، مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة (الصاعقة) في الجيش الوطني الليبي.

وتوفي بوخمادة أثناء إلقائه كلمة في أحد التجمعات، اليوم الأحد، على إثر وعكة صحية ألمت به بشكل مفاجئ.

وفي وقت سابق، اليوم، نعى اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، بوخمادة.

وقال المسماري في بيان على صفحته بفيسبوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أحد أبطالها الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة اللواء ونيس عبد الكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة".

وأوضح أن بوخمادة وافاه الأجل، صباح اليوم، بعد مرض لم يمهله طويلا، حسب تعبير البيان.

وأكد البيان أن بوخمادة له "مواقف بطوليه في محاربة الإرهاب، ووقوفه الدائم إلي جانب الشعب" مشيرا إلى أنه "دائما كان يتقدم الصفوف لم تغره المكاتب والمناصب ولم يغره متاع الدنيا الزائل".

واللواء بوخمادة من مواليد مرزق، إحدى واحات الجنوب الليبي عام 1960، وينتمي إلى قبيلة "المغاربة"، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، تخرج من الكلية العسكرية العام 1981.

وبقرار من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تولى بوخمادة في 2018 قيادة "مجموعة عمليات الجنوب" بهدف ضبط وحفظ الأمن بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد.

واشتهر الفقيد بألقاب عدة بينها "الفهد الأسمر" و"أسد الصاعقة"، لاسيما بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواته على الجماعات الإرهابية، بمن فيها داعش، فى بنغازي ودرنة.