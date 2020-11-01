متى تفرض السعودية حظر تجول؟.. الداخلية تجيب... فيديو

تحدثت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن إمكانية فرض حظر جديد للتجول للحد من تفشي وباء كورونا.

جاء ذلك في كلمة لطلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقدته، وزارة الصحة اليوم، لمستجدات فيروس كورونا، وفق صحيفة "سبق".

وقال الشلهوب إنه سيتم فرض حظر التجول متى ما دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.

وأضاف: "نشهد حالياً بداية تبدل الأجواء، ودخول فصل الشتاء، وتزايد التجمعات العائلية وغير العائلية وتهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".

وقال إن الجهات الأمنية: "رصدت ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا في المملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس "كوفيد-19" مثل: عدم لبس الكمامة وتزايد التجمعات بأعداد تتجاوز المسموح به".

وأكد على استمرار متابعة رجال الأمن للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقاية، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة بحقها، "وذلك في كافة أنواع المواقع العامة، والأحياء السكنية، والاستراحات، ويشمل ذلك؛ الأفراد، والمنشآت بكافة أنواعها".

وأهاب الشلهوب "بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات، والبروتوكولات المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد 19، والالتزام الثابت بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 374 إصابة جديدة بالوباء، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 347656 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تمَّ تسجيل 394 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 334236 حالة، بحسب صحيفة "عاجل".

كما تمَّ تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 5420 حالة.

وفي 22 مايو/أيار الماضي، أعلنت الجهات الأمنية في السعودية بدء تطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق المملكة، والذي استمر حتى 20 يونيو/حزيران.