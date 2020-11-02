تسجيل
00:20 GMT02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي كوفيد 19 في مصنع الأدوية بينوفارم بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020

    هل تتحول مصر إلى مركز لتصنيع لقاحات كورونا في أفريقيا

    © Sputnik . AFK Sistema
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1046343281_0:278:3072:2006_1200x675_80_0_0_782edabacff1dee7f175f4914cf66331.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011021047039062-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/

    لم ينقطع الحديث عن اللقاحات المضادة لـ كوفيد 19 منذ تصنيف الصحة العالمية له كوباء عالمي، وخلال تلك الشهور الطويلة دخلت معظم دول العالم على خط الحديث عن العلاج من تلك الجائحة التي أقعدت سكان العالم في منازلهم.

     

    في الأشهر الأخيرة تحدث خبراء مصريون عن توصلهم إلى لقاحات وأن مصر سوف تتحول لمركز رئيسي لإنتاج والتوزيع في أفريقيا.. ما الذي توصل إليه المصريون ومدى توفر الإمكانيات والقدرات والخبرات العلمية لديهم.. ولماذا لم تعتمد الصحة العالمية واحدا أو اثنين من اللقاحات التي تم الإعلان عنها عالميا حتى الآن؟

    استعداد مصري

    أكد أستاذ علم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث بمصر الدكتور محمد علي أحمد، أن مصر تستعد لتكون مركزا لتصنيع اللقاحات وتوزيعها في القارة الإفريقية، وأن خطوط الإنتاج لتلك اللقاحات قد تكون موجودة خلال شهور قلائل، وهناك إرادة وعزيمة مصرية على ذلك، ولدينا القدرات والخبرات على تنفيذ ذلك، وقد توصلنا إلى لقاحات لفيروس كورونا وهى قيد التجارب.

    اللقاح الروسي سبوتنيك V ضد فيروس كورونا، روسيا
    © Sputnik . Vladimir Pesniya
    طبيب يتحدث عن حالة المشاركين في تجارب لقاح "سبوتنيك في" الذين تزيد أعمارهم عن 60
    وقال لـ"سبوتنيك"، إن البحث العلمي اليوم في مصر مختلف كليا عن الواقع الحالي، فلم تكن الدولة في السابق تنظر إلى البحث العلمي بتلك النظرة الموجودة حاليا، وقد عملنا منذ بداية كوفيد 19 بطرق علمية وحققنا انجازات تضاهي ما تحقق في دول كبرى مثل بريطانيا وأمريكا وروسيا وغيرها.

    طفرات وتغيرات

    وحول عمليات التحول لفيروس كوفيد 19 وانخفاض عدد الإصابات في مصر قال أحمد، إن فيروس كوفيد19 واحد في كل دول العالم، لكن هناك تغيرات تحدث للفيروس وطفرات، لكن ليس كل هذه الطفرات تنعكس على سلوكه، وفيما يتعلق بالإصابات في مصر وأن السبب في ذلك يرجع إلى لقاحات الفيروسات التي تعطى للأطفال منذ عقود، الحقيقة أننا قمنا بإجراء أبحاث على تلك النقطة ولم نجد هناك أي علاقة بين الإثنين.

    وأكد أستاذ الفيروسات، أنه لا يوجد حصر حقيقي في كل دول العالم حول أعداد الإصابات، لأن هذا الأمر لا يتحقق إلا إذا قمنا بعمل مسح شامل لكل مواطني الدولة، وقد كانت هناك إحصائية أكدت أن ما يقارب 19 ونصف في المئة أصيبوا بفيروس كورونا في العالم وهى نسبة عالية جدا وكذلك الأمر في مصر.

    أسباب تزايد الإصابات

    من جانبه قال أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة المتفرغ بمعهد بحوث التناسليات بمصر، إن أسباب زيادة أعداد الإصابات في أوروبا هو الدخول المبكر لموسم الشتاء، أما بالنسبة لنا في الشرق الأوسط فلم ندخل فصل الشتاء حتى الآن وهو ما جعل أعداد الإصابات متناقصة.

    المركز الطبي فيكتور الروسي يسجل لقاحا جديدا ضد كورونا (مرض كوفيد-19)، لقاح إيبي فاك كورونا. روسيا
    © Sputnik . Rospotrebnadzor Press Service
    المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ينفي التفاوض مع روسيا والصين بشأن شراء لقاحات
    وأضاف لـ"سبوتنيك"، مع دخول الشتاء تزداد أعداد الإصابات بالإنفلونزا، حيث أن فيروس الإنفلونزا هو من مجموعة كوفيد 19، وأعداد الإصابات المسجلة حول العالم من الممكن ألا تكون نسبة كبيرة منها كوفيد 19 وإنما انفلونزا، ويختلط الأمر في التشخيص لأن التركيز على أن أي أعراض في هذا التوقيت هى كورونا، علاوة على أن وسائل تشخيص كورونا مثل المسحة والـbcr تعطي فقط 60 في المئة مع الحالات ، لأن فيروس كورونا لم يتم تحديده بشكل قاطع حتى الآن.

    كائن مبهم

    وأكد الخبير المصري أن العلماء حتى الآن يتعاملون مع شىء مبهم والعامل الذي يتم التشخيص على أساسه هو الأعراض، لذلك الحديث عن لقاح الآن ضد هذا الكائن هو نوع من الوهم، لأنه لا يوجد هذا الكائن الذي يعمل به اللقاح ولم تحدد مواصفاته، أما ما يجري الآن هو محاولة عمل لقاحات من مجموعة الفيروسات المسببة للإنفلونزا، ولقاحات الإنفلونزا تتغير كل عام تقريبا، نظرا لأن فيروس الإنفلونزا يغير الغلاف الخارجي له ما يقارب ألف مرة في الموسم.

    وأشار رفاعي إلى أنه حتى الآن لم يتم عزل فيروس كورونا ولذلك الحديث عن لقاح لهذا المرض غير منطقي، مؤكدا أن الوسيلة الوحيدة المؤثرة في هذا المرض هو أن حالات الإصابة الحقيقية يتم أخذ يلازمها من حالات الإصابة الحقيقية بعد شفائها، هو الذي يمكن أن يأتي بنتيجة إيجابية إذا تم العلاج به لأنه عبارة عن أجسام مناعية، والبلازما ليست لقاح، لأن اللقاح يعطي مناعة لفترة قد تصل لعامين لأنه عبارة عن فيروس تم تقليل قدرته فيجبر الجسم على تكوين أجسام مناعية، أما البلازما فهى شىء وقتي.       

    من جانبه قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن مصر لديها القدرة على إنتاج لقاحات كورونا، والمنظمة تعمل معها وتساعدها في تلك المهمة.

    اللقاح الروسي سبوتنيك V ضد فيروس كورونا، روسيا
    © Sputnik . Vladimir Pesniya
    الصحة الروسية ترفض تعليق التجارب السريرية ما بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك – V"
    وأضاف أبوبكر، أن ما يهم المنظمة هو توفير لقاحات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وعليه نعمل في مصر وجميع الدول في إقليم شرق المتوسط على ذلك الأمر من خلال مرفق "كوفاكس"، متابعًا: "وضعنا إطارًا للوصول العادل والمنصف للقاحات الفعالة والمؤمنة، ومصر بالفعل لديها قدرة ونحتاج لتعزيز هذه القدرة، كما أن الحكومة المصرية وضعت هذا من أولوياتها ونتعاون مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى؛ لأنه في حال توافرت قدرات إنتاج اللقاح سنساعد في هذا؛ لأنه سيكون إنجازًا".

    وأوضح، أن هناك 42 لقاحًا وصلت لمرحلة تجارب سريرية، 10 منها في المرحلة النهائية من التجارب للتأكد من المأمونية والفعالية، ونتوقع أن تتوفر اللقاحات في نهاية هذا العام.

    جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الخميس الماضي؛ بشأن تطورات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط.

    انظر أيضا:

    المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ينفي التفاوض مع روسيا والصين بشأن شراء لقاحات
    حماية المستهلك الروسية تتحدث عن اختبارات لقاح "إيبي فاك كورونا"
    الصحة الروسية ترفض تعليق التجارب السريرية ما بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك – V"
    المفوضية الأوروبية: جميع دول الاتحاد الأوروبي تحصل على لقاح ضد كورونا في نفس الوقت
    طبيب يتحدث عن حالة المشاركين في تجارب لقاح "سبوتنيك في" الذين تزيد أعمارهم عن 60
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دب من كامتشياتكا يدعى بويان يختار بطيخة نُحتت عليها صورة المرشح الرئاسي الأمريكي جو بادين، في حديقة النباتات والحيوانات روييف روتشيه في كراسنويارسك الروسية، 22 أكتوبر 2020
    الدب الروسي "يتدخل"... حيوانات تتنبأ بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية
    تركيا معرضة للعقوبات الأمريكية بسبب إس-400
    تركيا معرضة للعقوبات الأمريكية بسبب "إس-400"
    إنفوجرافيك.. تشكيلة أغلى اللاعبين في العالم
    تشكيلة أغلى اللاعبين حول العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك