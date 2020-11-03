بيان سعودي رسمي بعد إطلاق نار في شوارع الرياض... فيديو

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا، بعد إطلاق نار في شوارع الرياض أثار حالة من الذعر والفزع.

وقالت النيابة العامة السعودية في بيان نقلته صحيفة "الجزيرة" السعودية، إن مركز الرصد النيابي السعودي تابع مقاطع الفيديو، التي أثارت حالة من الذعر والفزع، بشأن إطلاق نار في شوارع الرياض.

اطلاق نار بأحد الأحياء شرق #الرياض، وترويع للسكان ونشر ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/K0sMyCgROH — طرق الرياض (@Ruh_Rd) November 2, 2020

​وأوضحت أن النائب العام السعودي أصدر قرارا بضرورة إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص كانوا يستقلون سيارات، ظهروا وهم يطلقون النار من أسلحة نارية في شوارع الرياض وفي الطرق العامة.

وتابع البيان "عرض أولئك الأشخاص أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات الخاصة والعامة للخطر".

وقال مصدر في النيابة العامة السعودية "قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر".

#تم_القبض

الجهات الأمنية تقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة، معرضين أنفسهما ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر. pic.twitter.com/rDftadPeKD — طرق الرياض (@Ruh_Rd) November 2, 2020

​وأردف بقوله "النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة".

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو لمجموعة من الأشخاص يركبون سيارات في أحد الأحياء شرقي الرياض، وكانوا يطلقون النار من أسلحة نارية، وأصابوا عدد كبير من المارة والسكان بالذعر.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي فقد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض على مجموعة من الأشخاص يستقلون عدة مركبات قد ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يقومون بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة. pic.twitter.com/K0sMyCgROH — طرق الرياض (@Ruh_Rd) November 2, 2020

​وأفاد موقع "طرق الرياض" بأن قوات الأمن وشرطة الرياض ألقت القبض على شخصين ظهرا في مقاطع الفيديو، وهما يطلقان النار.