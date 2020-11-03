عادل الجبير: هجوم فيينا جريمة تتنافى مع كل الأديان

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن هجوم فيينا يمثل "جريمة شنيعة تتنافى مع جميع الأديان والقيم الإنسانية".

وتابع، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية، التي استهدفت الأبرياء في فيينا".

وأضاف: "هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له".

نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) November 3, 2020

وشهدت فيينا، أمس الاثنين، سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس يهودي في المدينة. ووصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وقتل المهاجم.

وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، إن المهاجم كان من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).