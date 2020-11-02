النمسا... انتشار كثيف للشرطة ووقوع إصابات عدة خلال تبادل لإطلاق النيران في العاصمة

قال متحدث باسم الشرطة النمساوية، مساء اليوم الاثنين، إن انتشارا كبيرا للشرطة جار في وسط العاصمة فيينا، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق أعيرة نارية.

فيما قالت صحيفة "كرونين تسايتونج" إن الهجوم وقع في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في المدينة. وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن إطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة، حسبما نقلت وكالة "رويترز"

وبحسب المعلومات الأولية، أصيب شرطي بجروح خطيرة وفر المجرم من مكان الحادث. وتتعامل مجموعة كبيرة من ضباط إنفاذ القانون مع الهجوم.

وبعد قليل من التقارير الإعلامية، أفادت شرطة العاصمة بتبادل كثيف للنيران في فيينا، مطالبة المواطنين بتجنب منطقة وسط المدينة، مشيرة إلى وجود إصابات عديدة، حسبما كتبت في تغريدة عبر "تويتر".

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

وكتبت الشرطة في تغريدة أخرى: "هناك عملية موسعة للشرطة جارية في الحي الأول في فيينا (منطقة المدينة الداخلية). الضباط في الموقع يتحققون من الوضع".

There is a larger police operation going on in the 1st district of Vienna (Inner City area). Officers are on site and check the Situation. We keep you posted on the matter. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

وأفادت التقارير الإعلامية حتى الآن، بسقوط قتيل واحد على الأقل خلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة، موضحة أن مهاجما فجر نفسه، لكن يُعتقد أن هناك مجرمين آخرين انتشروا على نطاق واسع.

يتبع...