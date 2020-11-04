السيسي وابن زايد يبحثان التعاون المشترك والأوضاع في المنطقة

بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن ابن زايد والسيسي بحثا خلال اتصال هاتفي "العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة".

كما استعرض الجانبان "تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى المستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجهها".

وأكد السيسي وابن زايد خلال الاتصال حرصهما على "استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن العديد من القضايا والموضوعات المشتركة بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها".