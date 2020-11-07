السيسي أولهم... زعماء عرب هنأوا بايدن

هنأ زعماء عرب، مساء اليوم السبت، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية ليصبح الرئيس الـ 46 للبلاد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ) : "الرئيس السيسي يوجه التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية".

فيما ذكرت قناة "أون تي في لايف" على حسابها بموقع فيسبوك أن السيسي أعرب في تهنئته لبايدن عن "التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين".

وهنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز، مغردا بحسابه الرسمي على تويتر "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته السناتورة كامالا هاريس".

وتابع: "أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا".

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris. My best wishes to the people of the United States and I look forward to working together to continue strengthening the friendship between our countries — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 7, 2020

من جانبه، بعث الرئيس اللبناني ميشال عون ببرقية لبايدن مهنئا إياه بإعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعرب عون بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، "عن أمله في أن يعود في عهد بايدن التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين".

الرئيس عون ابرق الى الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن مهنئا بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية، معربا عن امله في ان يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية - الاميركية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والاميركي الصديقين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 7, 2020

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".