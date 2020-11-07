جو بايدن يغير توصيفه على "تويتر" ويشارك فيديو سعيد على صفحته... فيديو

قام مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بتغيير توصيفه في صفحته الرسمية على تويتر بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية تفوقه على منافسه دونالد ترامب، وفوزه بالانتخابات.

وكتب جو بايدن، في توصيفه على تويتر "الرئيس المنتخب، زوج الدكتورة جيل بايدن (مع تضمين إشارة لها)، الأب والجد الفخور. على استعداد لإعادة البناء بشكل أفضل لجميع الأمريكيين".

وشارك بايدن فيديو نشرته، كامالا هاريس، أول امرأة نائبة للرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، على صفحتها الرسمية في "تويتر".

ويظهر في الفيديو السيدة هارس، وهي تتصل به لتخبره "لقد فعلناها، لقد فعلناها يا جو، ستكون رئيس الولايات المتحدة القادم"، لتضحك في نهاية الفيديو.

وكان بايدن قد شارك تغريدة في وقت سابق من اليوم، بعد إعلان انتصاره، فيديو مع كلمات قال فيها: "أمريكا، إني لأفتخر باختياركم لي لقيادة هذا البلد العظيم، العمل الذي ينتظرنا قاس، ولكني أعدكم أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين، من صوت لي ومن لم يصوت. سوف أكون عند حسن ظنكم".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على 273 صوتا من أصل 270 صوتًا من المجمع الانتخابي ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "سي إن إن" الأمريكية، التي أكدت انتصار بايدن على منافسه، مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، سيصبح بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46، الذي سيبلغ من العمر 78 عامًا في نهاية هذا الشهر، حيث يعتبر الرئيس الأكبر سنا في تاريخ البلاد، عندما يتم تنصيبه في يناير/ كانون الثاني القادم.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.