مسؤول إسرائيلي يكشف سبب تأخير تهنئة نتنياهو لبايدن وعلاقته بالتطبيع

كشف مسؤول إسرائيلي عن السبب الحقيقي وراء تأخير تهنئة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لجو بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت القناة العبرية " السابعة"، صباح اليوم الأحد، عن القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك، داني دايان، أن قرار نتنياهو بتأجيل مباركة جو بايدن على انتخابه كان صحيحا وضروريا.

وذكر دايان أنه "في البيت الأبيض يجلس رئيس للشهرين المقبلين لا يعترف بخسارته ونزواته جزء مهم من قراراته"، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب، والذي ستنقل سلطاته إلى جو بايدن، في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن التأخير في مباركة نتنياهو لبايدن كان خطوة تثير القلق للمصلحة الإسرائيلية"، لافتا إلى أن الـ12 ساعة الماضية كان من الممكن أن يوقع فيها اتفاق تطبيع آخر بين دولة عربية وإسرائيل، وهو ثمن أو سعر عال لبلاده.

وكان نتنياهو قد استهل بدء الجلسة الوزارية الحكومية الأسبوعية، بتقديم التهنئة للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، لفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو أنه لديه علاقة شخصية طويلة ودافئة مع جو بايدن، منذ ما يقرب من 40 عاما.