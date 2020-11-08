"حانون"... إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في غلاف غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن تدشين مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة.

وأفادت القناة العبرية "السابعة"، ظهر اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن تدشين مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة، مدعيا أنه خبر سار لبلاده، ونبأ عظيم لمستوطني الغلاف.

ישוב חדש נולד: הממשלה אישרה היום את הקמתו של ישוב חדש בעוטף עזה. "חנון", זהו שמו הזמני עד בחירת שם חדש על ידי התושבים שיתאכלסו בעתיד. מדובר בישוב שיוקם מזרחית לקיבוץ סעד ויכלול מאות בתים.יו"ר מרכז המועצות האזוריות, שי חג'ג': "חשיבות לאומית עצומה. יש בה הצהרה ברורה למען הפריפריה" — matan tzuri מתן צורי (@MatanTzuri) November 8, 2020

وشدد نتنياهو على أن بلاده ستقوم بتطوير المنطقة الجنوبية، والتي يقصد بها منطقة غلاف غزة، المحيطة بقطاع غزة، بما في ذلك القرى الصغيرة والكيبوتسات.

وأكد الإعلامي الإسرائيلي، متان تسوري، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن المستوطنة الجديدة سيطلق عليها، مؤقتا، اسم "حانون"، حتى يتم تدشين اسم جديد لها من قبل المستوطنين أنفسهم للسكن فيها، وتضم مئات المنازل.