"أعرفه منذ فترة طويلة"... مقطع فيديو نادر لجو بايدن يتحدث فيه عن حسني مبارك

شارك علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، مقطع فيديو يجمع والده بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في صيف عام 2010.

علق علاء مبارك على مقطع الفيديو الذي شاركه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالقول: "ذكريات، رحمك الله يا والدي".

لكن التغريدة الرئيسية التي تحمل الفيديو كُتب عليها: "الرئيس الأمريكي بايدن في زيارة رسمية لشرم الشيخ في 7 يونيه/ حزيران عام 2010.. ️يتحدث عن مقابلة الرئيس حسني مبارك بصفته قائد الأمة العربية".

ذكريات ، رحمك الله يا والدي https://t.co/KUGiSSnInB — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 9, 2020

كما شارك نجل الرئيس الراحل، تغريدة لصورتين تجمعان مبارك بجو بايدن، كتب عليها: "صور الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن والرئيس مبارك في واشنطن في 6/3/2002 عندما كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي عند دعوته للرئيس مبارك على الغذاء".

الله يرحمك مفتقدينك https://t.co/0JNW8JYB7l — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 9, 2020

وفي سلسلة الذكريات، شارك علاء مجموعة أخرى من الصور، تجمع مبارك وزوجته سوزن مع بايدن وزوجته جيل، خلال ما قيل إنها زيارة للمسؤول الأمريكي لشرم الشيخ في عام 2010.