فيديو قديم لحسني مبارك يكشف فيه ما سيحدث إذا استمرت الإساءة للنبي محمد

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، مقطع فيديو قديم لوالده انتقد فيه الإساءة للنبي محمد، بذريعة حرية التعبير، محذرا من الاستمرار في ذلك، لأن العواقب ستكون "خطيرة".

وقال حسني مبارك في الفيديو المتداول: "تمر بنا ذكرى مولد الرسول وقد عادت من جديد افتراءات وإساءات تتوارى وراء حرية التعبير والصحافة تتطاول على نبي الإسلام ومقدساته تتحدى مشاعر المسلمين تستهدف جالياتهم بممارسات الكراهية والتمييز والتعصب".

شكراً على هذا المقطع استاذ كريم . https://t.co/aDWf7becLn — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 30, 2020

وتابع "إن ما يعانيه عالمنا الإسلامي وما يواجهه من تحديات يقتضي منا وقفة صريحة مع الآخر ووقفة مماثلة في صراحتها مع النفس وقفة تتحدث بصوت واحد لدولنا وشعوبنا تتصدى لمن يتطاول على ديننا ونبينا ويستخف بمشاعرنا ومقدساتنا".

وأضاف "كفاكم حديثا عن حوار الثقافات والحضارات والأديان وكفاكم تذرعا بحرية التعبير والصحافة وحاذروا من المضي في طريق سيؤدي بنا وبكم لمنزلقات خطرة".

وأكد أن هذا التطاول "لن ينال من الرسول الكريم"، موضحا أنه تعرض للإساءة في حياته وبعد رحيله ولكن لم تنتقص من مكانته الرفيعة محاولة الإٍساءة إليه من بعض الجهلاء والمتطرفين والساعين للشهرة الرخيصة"، على حد تعبيره.