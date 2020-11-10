علاوي: قانون الانتخابات العراقي الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه

قال رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي، إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، إن قانون الانتخابات العراقي بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه.

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: " قانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه، ينبغي إعادة النظر به فورا وإشراك الاتحادات والنقابات والمحتجين السلميين في الراي، وإلا فلا داعي لانتخابات تكرس نكبة أبناء شعبنا والأجدى صرف المبالغ المرصودة لها على أبناء شعبنا الجريح كرواتب ومعونات".

قانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه، ينبغي اعادة النظر به فورا واشراك الاتحادات والنقابات والمحتجين السلميين في الراي، وإلا فلا داعي لانتخابات تكرس نكبة ابناء شعبنا والأجدى صرف المبالغ المرصودة لها على ابناء شعبنا الجريح كرواتب ومعونات . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) November 10, 2020

وصادق الرئيس العراقي، برهم صالح، على قانون الانتخابات الجديد تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في منتصف العام المقبل. وخلال كلمته للإعلان عن إقرار القانون، قال إن إصلاح القانون الانتخابي مطلب وطني لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة الأصوات.

وكان البرلمان العراقي بدأ، أواخر العام الماضي، بمناقشة تشريع القانون الجديد، الذي من شأنه إفساح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، وذلك استجابة لضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة العام الماضي.